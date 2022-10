Klassiek met Trio Centella in Flower Art Museum

Aalsmeer – Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en het Flower Art Museum organiseren dit najaar samen een aantal concerten met klassieke muziek van topniveau. Aanstaande vrijdag 21 oktober is het de beurt aan Trio Centella. Trio Centella (‘sprankelend trio’) werd opgericht in 2012 en bestaat uit Selma Harkink (sopraan), Suzanne Arends (fluit) en Aimée van Delden (harp). Zij kenden elkaar al van eerdere fijne muzikale ontmoetingen en vatten het plan op om samen als trio verder te gaan. Met grote expressiviteit en veel spelplezier neemt dit trio de luisteraars graag mee op een muzikale reis.

Het trio brengt muziek die voor deze bezetting geschreven is en bewerkt ook zelf composities. In dit programma zullen werken van Franse, Engelse en Latijns-Amerikaanse bodem te horen zijn. Het vaak impressionistische repertoire verklankt alle facetten van het leven. Niet zelden staat de natuur in de liedteksten symbool voor de menselijke emotie. Met de prachtige stem van Selma en de sprankelende klanken van fluit en harp komt elk concert tot leven.

Kaarten

Het concert vrijdag in het Flower Art Museum (tegenover de watertoren) begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 20 euro per persoon en dit bedrag is inclusief museumentree en een kop koffie of thee bij binnenkomst. Er is gratis parkeerruimte voor de deur. Voor FAM-vrienden, KCA-donateurs en jongeren tot en met 25 jaar gelden kortingsprijzen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kunstencultuuraalsmeer.nl.