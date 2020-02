Kinderraad over afval en sportsponsordag

Aalsmeer – De tweede zitting van de kinderraad van Aalsmeer kende een volle agenda. Twee wethouders meldden zich en er werd gesproken over het afvalbeleid en sport voor kinderen van ouders die dat niet kunnen betalen. Onder de bezielende leiding van kinderburgemeester Berber Veldkamp debatteerden de kinderraadsleden in de raadszaal op een professionele manier over de diverse onderwerpen.

Als eerste stelde de nieuwe wethouder Bart Kabout zich voor aan de kinderraad en vertelde over zijn werk. “Als wethouder met jeugd en sport in mijn takenpakket zal ik vaker bij jullie langs komen om zaken met jullie te bespreken”, aldus Bart. “Ik vind het belangrijk om te horen wat er bij één van mijn doelgroepen zelf speelt.”

Sponsorloop op scholen

Daarna werd het agendapunt sportsponsordag besproken. De kinderraad wil met die dag geld ophalen voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur zodat het voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen makkelijker wordt om te gaan sporten. De wethouder sport is enthousiast over dat initiatief.

“Het is mooi om te zien hoe deze kinderen zich in willen zetten voor kinderen die het wat minder hebben”, zegt Bart. “Als die betrokkenheid zich doorzet op latere leeftijd belooft dat veel moois voor de toekomst.” René Romeijn van Team Sportservice Aalsmeer beloofde de kinderraad bij te staan in de organisatie van de dag. Zijn ideeën voor een sponsorloop op alle scholen werden door de kinderraad aangenomen en zullen verder worden uitgewerkt.

Afvalbeleid

De kinderraad werd daarna toegesproken door wethouder Wilma Alink. Zij vertelde over het nieuwe afvalbeleid in Aalsmeer. “De mening van kinderen over dit onderwerp voegt zoveel toe aan het ontwikkelen van nieuwe plannen”, aldus Wilma. “Zij zijn degenen die in de toekomst moeten werken en leven met het beleid dat we nu maken. Ze komen soms met enorm verfrissende en verrassende ideeën. Laten we daar vooral goed en serieus naar luisteren.”

Coaches en een app

De plannen voor het nieuwe afvalbeleid worden gemaakt na bezoeken aan scholen. De kinderraad discussieerde flink over de ideeën die op de scholen waren opgehaald, zoals de rijdende prullenbakken en de foetsiemachine. Die machines moeten volgens de raad wel milieuvriendelijk zijn en de veiligheid moet zijn gegarandeerd. Andere ideeën die door de kinderen zijn geopperd zijn vuilniszakken van stof of afbreekbare vuilniszakken, meer aandacht op scholen voor scheiden van afval, afvalcoaches op straat die je aanspreken in plaats van politie die boetes geeft, een app ontwikkelen die je in verbinding stelt met de rijdende prullenbak en als je al een boete geeft laat dat dan ‘een dag afval rapen’ zijn.

De volgende kinderraad in Aalsmeer wordt gehouden op woensdag 8 april.

Foto: Wethouder Wilma Alink overhandigt het eindrapport ‘Uitkomsten kinderparticipatie afval/grondstoffenbeleid’ aan kinderburgemeester Berber Veldkamp.