Kinderraad organiseert buitenspeeldag op 14 juni

alsmeer – De kinderraad van Aalsmeer gaat op 14 juni een buitenspeeldag in Aalsmeer en Kudelstaart organiseren. Er wordt op die dag goed gekeken naar de mogelijkheden voor kinderen met een beperking. In de kinderraadsvergadering werd ook gesproken over vechtscheidingen en wat de gemeente daarin voor kinderen zou kunnen betekenen. Eén van de speerpunten van de kinderraad is speeltuinen toegankelijker en leuker maken voor kinderen met een beperking en kinderen die te groot zijn voor een wipkip, maar nog niet alleen willen ‘hangen’ zoals de oudere jeugd.

De kinderraad verplaatste voor één keer de vergadering naar het schoolplein van Samen Eén. Ze ontmoetten daar Lisette en Ilona (met rolstoel), Liesbeth en Lotte van werkgroep Toegankelijk en Inclusief Aalsmeer, Micha Hoogwoud van Team Sportservice Aalsmeer en CDA-raadslid mevrouw Harte-Fokker. Er werden spellen gespeeld waarbij werd ervaren hoe het is om te spelen met een beperking. Zo werd de elektrische rolstoel uitgeprobeerd tijdens een spelletje rolstoelbasketbal. En met een blinddoek werd ervaren hoe het is om als blinde in een speeltuin te spelen.

Evenemententerrein

Uit de ervaringen bij Samen Eén werd geconcludeerd dat op de Nationale Buitenspeeldag in Aalsmeer spellen moeten worden gespeeld, waar iedereen met of zonder beperking aan mee moet kunnen doen. De kinderraad gaat deze buitenspeeldag op 14 juni op het nieuwe evenemententerrein in de Hornmeer organiseren. Twee leden van de werkgroep Inclusief en Toegankelijk Aalsmeer en Team Sportservice Aalsmeer werken mee aan de organisatie.