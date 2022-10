Kinderraad: Minder plastic en leukere speeltuinen

Aalsmeer – Onder leiding van kinderburgemeester Stan van Kessel is de nieuwe kinderraad voor het eerst dit jaar bij elkaar gekomen. In de raadzaal werden ze met een Aalsmeer Quiz welkom geheten door wethouder jeugd Bart Kabout. Na een korte introductie van het werk van de gemeente en een uitleg hoe je netjes met elkaar vergadert, gingen de kinderraadsleden aan de slag. De kinderraad 2022 – 2023 heeft vijf speerpunten opgesteld. Zo willen ze zwaaitegels plaatsen om eenzaamheid tegen te gaan, meer drinkwaterpunten realiseren, zorgen dat er minder plastic in het milieu komt, zich inzetten voor geschikte speeltuinen voor elk kind en er voor zorgen dat elk kind zich op zijn plek voelt en mag zijn wie hij of zij is.

Werkgroepjes

De leden van de kinderraad stelden tijdens hun eerste vergadering werkgroepjes samen.

Elke werkgroep gaat met een speerpunt aan het werk. Kinderburgemeester Stan van Kessel zit in elke werkgroep, maar hij wil zich met name inzetten voor de zwaaitegels, de drinkwaterpunten en minder plastic. Samen met de jongerenwerkers van Gro-Up Buurtwerk gaan de kinderraadsleden de verschillende onderwerpen uitwerken en acties bedenken.

Kinderraad 2022 – 2023

De kinderraad bestaat dit jaar uit: kinderburgemeester Stan (Oosteinderschool), Tess en Sem (Oosteinderschool), Levi en Izabel (De Ruimte), Eline en Livia (Jozefschool), Linde en Liselotte (Antoniusschool), Luca en Zayd (OBS Kudelstaart), Lisette en Tyler (Triade), Julian (Zuidooster), Lex en Dante (OBS Samen Een).

Foto: De nieuwe kinderraad met eerste rij in het midden kinderburgemeester Stan van Kessel. Op de foto ontbreekt Liselotte van de Antoniusschool.