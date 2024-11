Kinderraad krijgt budget voor speerpunten

Aalsmeer – De kinderraad van dit schooljaar wil lezen en schrijven promoten, pesten en eenzaamheid tegengaan en kinderen met een beperking lekker laten buitenspelen. De ideeën zijn inmiddels voorgelegd aan de volwassen gemeenteraad, die ervoor heeft gezorgd dat er voor de plannen ook geld beschikbaar is. Net als andere jaren heeft de kinderraad van dit schooljaar weer speerpunten vastgesteld. Een aantal van deze speerpunten is gelijk aan die van vorig jaar omdat er nog ruimte was om deze punten verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Pesten tegengaan

Kinderburgemeester Chiemeze wil zich inzetten tegen pesten. Hij vindt dit een probleem dat samen moet worden aangepakt. “Iedereen moet zich veilig en prettig voelen op school”, zegt Chiemeze. “Dit belangrijke onderwerp wil ik graag samen met de kinderraadsleden oppakken”. Het idee is om speciale tegels bij alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart te plaatsen. De tegels hebben een bijzondere betekenis. “Ze vormen een herkenbare plek waar kinderen die zich niet prettig voelen, kunnen gaan staan”, zegt Chiemeze. “Wanneer anderen hen zien, kunnen zij hen benaderen om te vragen of ze willen spelen of gewoon even willen praten.” De gemeenteraad vond het gevraagde budget van 750 euro voor negen bedrukte stoeptegels iets aan de magere kant. Er wordt nu 1500 euro uitgetrokken voor het dubbele aantal tegels.

Zwaairoute

Ook dit jaar wil de kinderraad met het plaatsen van zes zwaaitegels meer doen om eenzaamheid tegen te gaan. Een zwaaitegel is een stoeptegel met vrolijke zwaaihand die mensen uitnodigt om naar elkaar te zwaaien. Een simpele groet zoals zwaaien laat je glimlachen. Je hebt even contact met de ander. De inmiddels 15 tegels die op initiatief van de vorige kinderraden op meerdere plekken in Aalsmeer en Kudelstaart zijn geplaatst, worden volop gebruikt om te zwaaien naar de oudere inwoners waar ze voor de deur liggen. Met de in totaal 21 tegels wil de kinderraad proberen een Zwaairoute maken. De kinderraad werkt hiervoor inmiddels samen met Frans Huijbregts van Stichting Participe, die werkt aan het Ommetjesplan. Dit plan bevat korte wandelingen door de gemeente langs mooie plekken zoals musea, kunstwerken en de Westeinderplas. De kinderraad kreeg van de gemeenteraad 500 euro voor zes extra zwaaitegels.

Inclusieve Buitenspeeldag

Net als vorig jaar komt er ook dit jaar, als het aan de kinderraad ligt, een Inclusieve Buitenspeeldag. Op 11 juni 2025 wil de kinderraad aandacht geven aan samenspelen met kinderen in een rolstoel, met autisme en/of een andere beperking. De Inclusieve Buitenspeeldag was vorige schooljaren een groot succes, zeker 120 kinderen deden eraan mee. De gemeenteraad stelde de gevraagde 750 euro graag beschikbaar.

Lezen en schrijven is leuk

De kinderraad heeft meegedacht over de ‘Schrijversparade’ die dit jaar op 2 november werd gehouden in het Huiskamermuseum. In de ochtend was daar speciaal voor kinderen de mogelijkheid om met schrijvers in gesprek te gaan over verhalen en gedichten en werd een workshop georganiseerd waarin kinderen hun eigen gedicht konden maken. De kinderraad denkt ook mee over de locatie van de nieuwe bibliotheek in Kudelstaart en de invulling ervan. Ze vroegen aan de gemeenteraad om bij de verdeling van het geld in de gemeente rekening te houden met de bibliotheek en andere mogelijkheden om lezen en schrijven te bevorderen.

Meer groen en cultuur

De kinderraad zet zich dit jaar verder in voor meer groen en bloemen in de gemeente. Bovendien wil de kinderraad meer ‘naschoolse’ culturele, muzikale en creatieve activiteiten, evenementen en/of tentoonstellingen voor kinderen.

Foto: Burgemeester Oude Kotte met vier leden van de kinderraad. Foto: Gemeente Aalsmeer