Kinderraad: Doe mee met de Warmetruiendag

Aalsmeer – “Verwarm jezelf, niet de wereld”, dat is de oproep die de kinderraad doet aan alle inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Trek op vrijdag 2 februari een warme trui aan en zet de verwarming een paar graden lager. Een afvaardiging van de kinderraad gaat naar de gemeenteraadvergadering van 1 februari om ook raadsleden te vragen mee te doen aan de actie. “Als iedereen de verwarming 1 graad lager zet, besparen we met z’n allen op één dag het jaarverbruik van de stad Amsterdam. Kortom: samen hebben we impact, en dát is waar Warmetruiendag voor staat”, aldus de kinderraad.

Bewuster omgaan met energie

Een heel stookseizoen een graad lager stoken, komt neer op een besparing van 1 megaton CO₂. Dat is bijna 30 procent van de CO₂-reductie die Nederland in 2030 in de gebouwde omgeving wil realiseren. “Het is eigenlijk een hele makkelijke en nuttige actie”, zegt een enthousiaste wethouder Willem Kikkert van duurzaamheid. “Trek je vrolijkste trui aan, zet de verwarming lager en maak nog meer mensen enthousiast om energie te besparen. Er is onderzocht dat 1 op de 5 mensen na deelname aan Warmetruiendag bewuster omgaat met energie. Dat sneeuwbaleffect is pure winst.”

Kinder energiecoaches

De kinderraad maakt zich ook de rest van hun zittingsperiode nog hard voor het verstandig omgaan met energie. Zo worden tijdens de kinderraadsvergadering van 17 april de kinderen opgeleid tot kinder energiecoach. Samen met de senior energiecoaches gaan zij in mei en juni, in de groepen 8 van de basisscholen, gastlessen geven over energiebesparing.

Foto achterste rij v.l.n.r.: wethouder Willem Kikkert, adviseur duurzaamheid en energie Bregje van den Brand en adviseur energietransitie Tessel van Willigen. Foto voorste rij v.l.n.r.: Isabella (Jozefschool), Vera (kinderburgemeester/Jozefschool), Julia (De Oosteinderschool) en Luca (OBS Kudelstaart).