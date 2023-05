Kinderraad Aalsmeer in actie tegen zwerfafval

Aalsmeer – Leden van de kinderraad Aalsmeer hebben onlangs met grijpstokken en vuilniszakken het zwerfafval in de gemeente aangepakt. In minder dan een uur hadden ze een grote vuilniszak vol. Ze vonden vooral sigarettenpeuken en plastic.

Het tegengaan van zwerfafval is één van de speerpunten van de huidige kinderraad. “Schone straten en bermen zonder troep zijn belangrijk”, vindt de kinderraad. “Dieren worden ziek van de rotzooi en het water wordt er door vervuild.”

De kinderraad roept iedereen op om afval mee naar huis te nemen. “Of gooi het écht in de openbare vuilnisbakken en niet ernaast”, is de oproep. “En als er afval ligt ruim het dan zo af en toe met elkaar op. Zo houden we onze gemeente schoon! Het is een kleine moeite die heel veel oplevert voor de natuur. Maar het zorgt ook voor een veel leukere en fijnere omgeving.”