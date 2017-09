Kinderlessen tekenen en schilderen

Aalsmeer – De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn begonnen en ook allerlei cursussen gaan weer starten. Zo ook bij de Werkschuit. “Tijd om met penselen en verf weer achter de schildersezel plaats te nemen”, vindt docente Annefie van Itterzon. Zij geeft teken- en schilderles aan kinderen van 6 tot 12 jaar.

Inspirerende nieuwe opdrachten en technieken zorgen er voor dat de kinderen met een map vol kleurrijk werk de cursus verlaten en veelal terug komen voor een vervolg. En dat is goed, want het is van groot belang dat kinderen in de huidige digitale wereld hun creativiteit ontdekken. Het versterkt hun sociale en motorische vaardigheden en draagt bij aan betere leerprestaties.

Geïnteresseerd in de teken- en schildercursus met Annefie? De cursus wordt gegeven op woensdag en zaterdag en start op respectievelijk 20 en 23 september. Kijk voor meer informatie op www.werkschuit.nl. Opgeven kan via margot.tepas@printex-int.com.