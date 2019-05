Kinderkunstroute door centrum

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 18 mei is er in het centrum een prachtig community-kunstwerk te zien, gemaakt door kinderen van obs Samen Een. Het kunstwerk is een route door het dorp waar op zes plekken een speciaal kunstwerk is gemaakt. Het heeft een serie buitengewone kunstwerkjes opgeleverd die op een kleurrijke manier laten zien wat kinderen nu eigenlijk van het dorp vinden.

De route start om 13.00 uur bij het schoolplein van Samen Een (kant Weteringstraat). Kinderen hebben om te beginnen gedichten gemaakt over de volgens hen mooist plekken in het dorp. Daar is een boekje over gemaakt waarin ook de 101 jarige mevrouw Joore en de 55 jaar getrouwde Hermen en Lies ook een duit in het zakje doen. Zij zijn geïnterviewd door kinderen van Samen Een over wat zij de mooiste plekken vinden. Het levert een bijzondere kijk op het centrum op.

Schoolplein en Stokkeland

De locaties zijn het Magische bankje bij de Weteringsloot, het Schoolplein, de Slingerboom bij de Helling, de Boodschappensteiger en de Brug bij de Historische Tuin en tot slot het Stokkeland dat door veel kinderen werd aangewezen als meest bijzondere plek in het centrum. Tijdens de route presenteren de leerlingen van de groepen zes en zeven de gedichten en de kunstwerken die samen met de Kunstploeg zijn gemaakt.

Voor dit project bestaat de Kunstploeg uit de theatermakers Hannegijs Jonkers en Diede Daalman, en de beeldend kunstenaars Femke Kempkes en Karin Borgman. Jan Daalman begeleidde de totstandkoming van de dichtbundel. En dat kinderen anders kijken dan volwassenen wordt nog eens benadrukt in dit project. Plekken waar natuur, water en zonlicht een hoofdrol spelen doen er voor kinderen erg veel toe, zo blijkt uit de gedichten.

De Kinderkunstroute is mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer, de Rabobank, de Stichting Leefomgeving Schiphol. Het plan is om uiteindelijk op basis van de ontwerpen van de kunstwerken voor de zes locaties een permanent kunstwerk te maken in de buurt van de school. Kinderen, ouders, buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd om zaterdag de route mee te lopen.