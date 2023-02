Kinderhulp Afrika in actie voor solar lantaarnpalen

Aalsmeer – In Oeganda heeft de Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika al 35 jaar de zorg voor 1000 kinderen. Veel van hen zijn wees. Ze krijgen onderwijs, goede maaltijden en onderdak. Op dit moment zijn de energieprijzen extreem gestegen. Daarom is Kinderhulp Afrika gestart om meer apparaten op zonne-energie te laten lopen. Op dit moment zijn 25 solar lantaarnpalen nodig om het gehele terrein energiezuinig te kunnen verlichten. Elke gift hiervoor is welkom.

Onlangs is een eerste stap gezet om het terrein met solar lantaarnpalen te verlichten. De eerste 25 lantaarnpalen zijn geplaatst, wat maar liefst een besparing van 2.500 euro per jaar oplevert. Deze lantaarnpalen verlichten de helft van het terrein. Daarom wil Kinderhulp Afrika nog eens 25 solar lantaarnpalen plaatsen, zodat het volledige terrein goed en energiezuinig is verlicht. Voor de veiligheid van de kinderen is dit ook van groot belang. De kosten voor dit project zijn 5.061 euro.

De eerste lantaarnpalen zijn mede gefinancierd door giften van de Aalsmeerse bevolking. Kinderhulp Afrika zou het geweldig vinden als nog eens 25 lantaarnpalen kunnen worden betaald met giften uit Aalsmeer. Het bedrag wordt dan verdubbeld door Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA).

Een gift voor de solar lantaarnpalen kan worden overgemaakt naar IBAN NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. solar project. Ga voor meer informatie naar www.kinderhulp-afrika.nl/solar