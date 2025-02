Kinderhulp Afrika in actie voor kleuterschool in Oeganda

Aalsmeer – Kinderhulp Afrika zet zich vanuit Aalsmeer in voor kansarme kinderen in Oeganda. Vlak bij de hoofdstad Kampala heeft Kinderhulp Afrika een basisschool, middelbare school en vakschool. Hier gaan zo’n 1000 kinderen naar school. Veel van hen zijn wees of komen uit arme gezinnen. Ook staat er op het terrein een kleuterschool, waar iedere dag 60 kleuters naartoe gaan. Helaas heeft er een enorme lekkage plaatsgevonden en moeten alle plafonds in de school worden vernieuwd. Een onverwachte kostenpost van 8.000 euro. Helpt u mee om alles te herstellen? Elke bijdrage is welkom!

De kleuterschool is een prachtig gebouw dat 10 jaar geleden is gebouwd. Het raakt daarom diep dat een enorme lekkage zo’n ravage heeft veroorzaakt. Alle plafonds moeten worden vervangen, het dak gerepareerd en ook elektriciteitskabels moeten worden hersteld. Met man en macht wordt er op dit moment gewerkt om erger te voorkomen. Extra geld is nodig om alles grondig te herstellen.

De kleuterschool is een warm thuis voor tientallen kinderen. Oegandese leerkrachten zetten zich met heel veel liefde voor de kinderen in. Er wordt gespeeld, gezongen maar ook heel veel geleerd. Het gebouw moet snel worden hersteld, zodat de kinderen weer naar hun vertrouwde plek kunnen. Help mee om het dak en plafonds van de kleuterschool te herstellen en maak een gift over naar: NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. Renovatie kleuterschool. Meer informatie: www.kinderhulp-afrika.nl.

Dak van de kleuterschool in Oegana. Foto’s: aangeleverd