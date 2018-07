Kinderen Lijnbaankerk verrassen Voedselbank

Aalsmeer – Als er in de Chr. Geref. Lijnbaankerk een kerkdienst gehouden wordt, gaan de kinderen voor een deel van die dienst naar hun eigen ruimten. Ze horen daar een verhaal uit de Bijbel en soms knutselen ze iets wat daar mee te maken heeft.

Wat ze iedere zondag ook doen is geld sparen voor een goed doel. Dat goede doel is de Voedselbank. Van het gespaarde geld zijn pakketjes gemaakt voor de ruim 40 kinderen waarvan één of beide ouders klant zijn bij de Voedselbank.

Ook deze week worden op donderdag de voedselpakketten opgehaald en deze keer is er voor elk kind een verrassing.

Die bestaat uit pakjes mix om pannenkoeken en cakejes te bakken en vrijkaarten, zodat ouder èn kind gratis entree hebben bij Chimpie Champ, Jump XL of Glowgolf. Voor de gezinnen doe vaak niet met vakantie kunnen, betekent dit vast een leuke dag tijdens de vakantie.

Namens de kinderen wil de Voedselbank de kinderen van de Lijnbaankerk hartelijk bedanken!