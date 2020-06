Kinderen kunnen eigen Avond4daagse lopen

Aalsmeer – Een jaar geen Avond4daagse is ondenkbaar. Daarom organiseert Team Sportservice Aalsmeer samen met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes een speciale versie van het grootste wandelfestijn voor kinderen. Met de Avond4daagse Home Edition kan iedereen zijn eigen individuele wandeltocht lopen. Met behulp van de speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app, lopen de kinderen hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en te grote groepsvorming voorkomen. En natuurlijk wacht na vier dagen wandelen de enige echte Avond4daagse medaille.

Maak je eigen route

Iedereen die zich inschrijft via www.avond4daagse.nl kan gebruik maken van het onderdeel Avond4daagse Home Edition in de app eRoutes. Deelnemers geven hierin aan hoeveel kilometer ze willen lopen en waar ze willen vertrekken. De app maakt dan vier verschillende routes vanaf dat punt. En, heel handig, de routes eindigen ook op het vertrekpunt. Dus de deelnemers komen altijd weer thuis. Bovendien houdt de app bij waar en wanneer je loopt. Zo krijgen deelnemers ook een overzicht van hun prestaties.

Eigen wandelmoment

Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk gaan lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 1 juni en 31 augustus. Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet vermoeden) mag er dit jaar ook overdag gelopen worden. Bovendien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend de wandelschoenen aantrekken.

Veiligheid

De deelnemers lopen met automatisch aangemaakte routes. Dat betekent dat dit geen gecontroleerde routes op verkeersveiligheid zijn. Ook lopen zij in kleine aantallen samen en zijn er geen verkeersmaatregelen (zoals de inzet van verkeersregelaars) die er normaal wel zijn. Het is daarom belangrijk dat ouders of verzorgers meelopen met hun kinderen.

Aanmelden

Inschrijven is mogelijk via www.avond4daagse.nl. Deelname kost 5 euro per persoon. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders of verzorgers schrijven zichzelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5, 5 of 10 kilometer. Geef bij aanmelding aan dat je loopt via Team Sportservice Aalsmeer. De medewerkers van Sportservice Aalsmeer zorgen er vervolgens voor dat je de welverdiende Avond4daagse medaille ontvangt.