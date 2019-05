Kinderburgemeester op bezoek bij CDA-fractie

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 28 mei kreeg de CDA-fractie hoog bezoek van kinderburgemeester Hannah Fokkema. Hannah kwam vertellen over hoe ze haar periode als kinderburgemeester heeft ervaren en welke dingen ze allemaal heeft bereikt.

Nog ongeveer een maand heeft Hannah te gaan als kinderburgemeester, daarna kunnen alle kinderen van Aalsmeer en Kudelstaart op 12 juni stemmen voor een nieuwe kinderburgemeester. Hannah vindt het wel jammer dat ze afscheid moet nemen, ze heeft veel leuke dingen mogen doen als kinderburgemeester en kon eigenlijk ook niet kiezen over wat ze nou het leukste vond.

Wel is het kinderburgemeesterschap een drukke baan, bijna elke week is er wel wat te doen en als ze stopt heeft ze in ieder geval de tijd om een middelbare school uit te kiezen, waar ze na volgend schooljaar heen zal gaan.

Fietspaden en speeltuinen

Als kinderburgemeester zet Hannah zich vooral in voor veiligere fietspaden, goede speeltuinen, ook voor oudere kinderen, en bussen in supermarkten waar klanten hun statiegeldbonnetjes in kunnen doen om aan een goed doel te doneren. Dat laatste kan al bij een heel aantal supermarkten en Hannah heeft nu ook geregeld dat dit binnenkort bij de Deen kan.

Hannah sloot haar bezoek af met en paar goede vragen aan de fractie, zoals wat het belangrijkste is op politiek gebied voor de fractie. Fractielid Paul van Soelen antwoordde daarop dat ieder raadslid zijn eigen specialiteiten en dus ook belangrijke punten heeft, maar dat het voor het CDA het belangrijkst is dat jong en oud fijn en veilig in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen wonen, werken, sporten en spelen.

Het CDA is blij om te zien dat de kinderburgemeester zich zo hard inzet voor Aalsmeer en Kudelstaart en al haar enthousiasme gebruikt om haar doelstellingen te halen.