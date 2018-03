Kinderburgemeester Derek bij het CDA

Aalsmeer – Tijdens de laatste fractievergadering van deze bestuursperiode heeft de Aalsmeerse kinderburgemeester Derek Buikema een bezoek gebracht aan de fractie van het CDA-Aalsmeer en Kudelstaart. De CDA’ers spraken met Derek ondermeer over zijn inzet voor rookvrije sportverenigingen en schoolpleinen.

Jeugd heeft de toekomst

Wat het CDA-Aalsmeer en Kudelstaart betreft heeft de jeugd de toekomst. Daarom zet de partij al jaren in op het positief betrekken van jeugd bij de gemeente. In de afgelopen periode is, op initiatief van het CDA, besloten jaarlijks een echte kinderburgemeester te benoemen en jongeren voor positief gedrag te belonen met een jongerenlintje.

Rookvrije verenigingen

Derek Buikema is inmiddels de derde kinderburgemeester en ook Derek weet van aanpakken. Zo heeft Derek al snel na zijn aantreden een presentatie gegeven voor alle Aalsmeerse en Kudelstaartse sportclubs over ‘de rookvrije sportclub’. Het resultaat is er inmiddels: Atletiekvereniging AVA is als eerste club rookvrij. De inzet van Derek is niet onopgemerkt gebleven. De kinderburgemeester is namelijk door het Longfonds, de Hartstichting en de KWF kankerbestrijding genomineerd voor de ‘rookvrije generatie award’.

Echte kans

Dat het CDA ook zelf de daad bij het woord voegt als het gaat om jongeren blijkt wel uit de kandidatenlijst voor de verkiezingen op woensdag 21 maart. Naast de jonge lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn, trekt het CDA de aandacht met de pas 17-jarige Thirsa van der Meer. “Ik vind het heel bijzonder dat het CDA jeugd serieus neemt een echte kans geeft. Niet alleen binnen de partij, maar ook in de samenleving. Daarom ben ik verkiesbaar voor het CDA, omdat ik me op deze manier hard kan maken voor de idealen van vele Aalsmeerse en Kudelstaartse jongeren, aldus de jonge Thirsa van der Meer.