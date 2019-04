Kinderboerderij zoekt vrijwilligers!

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd is een stichting (SKBA) die vanaf 1993 draait op vrijwilligers in samenwerking met Ons Tweede Thuis. De beheerders en cliënten hiervan zorgen doordeweeks voor het reilen en zeilen op de boerderij. In het weekend doen de vrijwilligers van SKBA dat. Inclusief het onderhoud aan gebouwen, hekken en de speeltuin. Het verzorgen van winkelvoorraad, activiteiten, roosters maken, de infohoek, het neerzetten van tenten, op locatie aanwezig zijn bij braderieën en met de dieren op bezoek gaan bij zorgcentra, behoort tot vrijwilligerswerk.

Uitbreiding bestuur

Het bestuur van SKBA is eindverantwoordelijk. Op dit moment bestaat die uit slechts drie personen, te weten voorzitter Rogier van der Laan, Diana de Groot en Ingrid van Bostelen. “En het wordt voor ons steeds moeilijker om alle taken goed te vervullen. We worden wel ondersteund door een aantal vrijwilligers die extra taken op zich nemen maar om de boerderij goed te laten draaien is het van groot belang dat het bestuur wordt uitgebreid.” Aldus Rogier van der Laan. “We moeten er minimaal drie bestuursleden bij hebben.” Naast het bestuur zijn er verschillende commissies waar ook tekorten zijn. Denk aan de technische commissie, de tentploeg, de vrijwilligers- en activiteitencommissie.

Veel mogelijk

Martine Noordhoek van die activiteitencommissie zegt: “We willen de activiteiten kunnen blijven aanbieden zoals men gewend is. En dat kost soms maar een paar uurtjes in de week. Iedere vrijwilliger kan dat zelf aangeven. En het is leuk!” “Ja, we zijn goed voor onze vrijwilligers hoor.” Aldus Rogier. “Er zijn een paar gezellige bijeenkomsten per jaar. Onder andere een barbecue.” Ingrid vult aan: “Ik doe dit vrijwilligerswerk naast mijn jonge gezin. Ik kan dat soms zelfs thuis in de avonduren opvullen. Er is zoveel mogelijk. Een beheersdienst bijvoorbeeld bestaat uit een dagdeel in het weekend. Tijdens deze dienst zorgt de vrijwillige beheerder dat de boerderij open is voor publiek, de dieren verzorgd worden en de winkel beheerd wordt. Ervaring is niet vereist, want iedereen wordt goed ingewerkt. Tijdens zo’n dienst zijn er altijd twee vrijwilligers. Dat zijn per weekend al acht vrijwilligers.”

Samenwerking

De samenwerking tussen vrijwilligers, OTT en de dieren en bezoekers, maakt Boerenvreugd tot een bijzondere plek. Het bestuur van de stichting is supertrots op de groep vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Het vrijwilligersbestand is zeer gevarieerd en van alle leeftijden. Martine tot slot: “Voor het voortbestaan van de kinderboerderij is het echt van groot belang dat het vrijwilligersteam wordt uitgebreid. We zoeken leuke, gezellige mensen die graag in teamverband werken. Hoogste prioriteit zijn de bestuursleden maar dus ook nieuwe leden voor de overige taken. Vele handen maken licht werk. Daarom een dringende oproep aan iedereen die zin heeft in een leuke vrijwilligersjob. Kom gezellig langs om kennis te maken. Echt, er zijn zoveel leuke functies op de boerderij. Voor iedereen is wel iets passends te vinden!”

Kijk voor informatie op www.boerenvreugd.nl, mail naar vrijwilligers@boerenvreugd.nl of kijk op Facebook. Hierop staan ook alle activiteiten vermeld. De eerstvolgende is aankomende maandag 22 april (tweede Paasdag) van 10.00 tot 13.00 uur. Dan kan er geknutseld worden, er zijn spelletjes en, niet onbelangrijk, de paashaas komt gezellig langs! Uiteraard kan informatie ingewonnen worden bij de vrijwilligerstand.

Door Miranda Gommans