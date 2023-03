Kinderboerderij zoekt helpende handen

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd is op zoek naar helpende handen. Handige timmermannen, goede klussers, gepensioneerde vaklui en mensen met twee rechterhanden die het leuk vinden om de komende tijd af en toe een paar uurtjes te helpen met de bouw van het nieuwe pluimveeverblijf. Onder leiding van een professionele gepensioneerde bouwer is inmiddels gestart met de bouw van het nieuwe verblijf voor de kippen en duiven.

De betonvloer ligt al klaar in de wei en in de werkplaats wordt hard gewerkt aan de kap die hopelijk op korte termijn geplaatst kan gaan worden. Maar de vrijwilligers hebben hulp nodig om deze grote klus voor elkaar te krijgen. Klussen en bouwen kan doordeweeks, maar ook in het weekend. Er kan een hele dag gewerkt worden, maar ook een paar uurtjes per keer. Als het binnenkort weer wat langer licht is, is er ook de mogelijkheid om ’s avonds te klussen. Het bestuur van Boerenvreugd is blij met alle hulp.

Bent u/jij zo’n handige klusser, timmerman, vakman of vrouw en heeft u twee rechterhanden? Lijkt het u/jou leuk om te klussen in een leuk vrijwilligersteam van vakmensen? Twijfel dan niet langer en kom helpen. Voor vrijblijvende informatie of aanmelding kan een mail gestuurd worden naar: bestuur@boerenvreugd.nl of neem contact op met de heer C. Hageman via 06-44964111.