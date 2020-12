Kinderboerderij reikt prijzen kerstwandeling uit

Aalsmeer – In december kon er een kerstwandeling rond kinderboerderij Boerenvreugd gelopen worden. Veel wandelaars hebben met plezier de verlichte route gelopen. Een week nadat de lichtjes waren ontstoken moest de boerderij helaas de deuren sluiten in verband met de lockdown. De lichtjes konden gelukkig wel aan blijven en het pad om de boerderij bleef toegankelijk voor een wandeling. De wandeling was ook voor kinderen leuk, omdat zij op zoek konden naar letters die samen een woord vormden. Bezoekers konden thuis het deelname kaartje uitprinten en vervolgens ingevuld in de brievenbus van de boerderij achterlaten.

Drie winnaars

Het woord dat gevonden moest worden was: ‘kerstman’. Uit alle goede inzendingen zijn drie winnaars getrokken. De 3-jarige Pim, 5-jarige Madelène en 8-jarige Wiebe zijn de gelukkigen. Zij hebben alle drie een leuk én lekker prijsje gewonnen. Door de lockdown kon een gezellige prijsuitreiking op de boerderij niet plaatsvinden. De prijsjes zijn daarom bij de winnaars thuis bezorgd en werden met plezier ontvangen.

Kerstsokken tellen

Er was ook een bonusvraag. Het antwoord bleek best lastig te zijn. De kinderen moesten het aantal kerstsokken tellen dat ze tegen kwamen tijdens de wandeling. Het juiste antwoord was elf. De negen kerstsokken aan de waslijn werden door alle kinderen wel gezien maar de twee sokken bij het kerstmanhuisje werden niet door iedereen opgemerkt. Uit alle goede antwoorden is de 3-jarige Mason als winnaar getrokken.

Veel waardering

Op facebook liet menigeen weten de kerstwandeling erg te waarderen. Niet alleen gezinnen hebben een rondje om de boerderij gelopen, ook mensen zonder kinderen en wandelaars met honden hebben genoten van de verlichte items. De vraag of de kerstwandeling ook in 2021 georganiseerd gaat worden is al meerdere keren gesteld. Al met al kijken de vrijwilligers, ondanks de recente lockdown, terug op een geslaagde kerstwandeling. En wie weet komt er een vervolg in 2021.

Foto: Martine Noordhoek bij de 5 jarige Madelène aan de deur om haar te verrassen met haar gewonnen prijs.