Kinderboerderij meer open voor publiek

Aalsmeer – Met kleine stapjes gaat de kinderboerderij in de Hornmeer steeds wat meer open voor publiek. Boerenvreugd was in het weekend al te bezoeken, maar door de weeks was de boerderij nog steeds gesloten. Dat gaat nu veranderen. Van dinsdag tot en met vrijdag zal de speeltuin en het terras van de boerderij geopend zijn voor publiek. Het winkeltje zal ‘s middags geopend zijn.

De gebouwen zijn nog steeds gesloten, maar bezoekers kunnen wel gebruik maken van het toilet aan de buitenzijde van de stolp. De zandwei en de grasweides waar de dieren lopen zullen door de weeks gesloten zijn, omdat dit het werkterrein van de cliënten van Ons Tweede Thuis is. In het weekend zijn de weides wel allemaal geopend voor publiek en kan er geknuffeld worden met de dieren.

Huidige openingstijden:

Maandag: gesloten

Dinsdag tot en met vrijdag open van 9.30 tot 16.30 uur. Speeltuin/terras en wc buiten geopend. Winkeltje ’s middags geopend. Gebouwen gesloten. Zandwei en graswei niet toegankelijk.

Zaterdag en zondag open van 10.00 tot 16.30 uur. Op gebouwen na is het hele terrein geopend. Winkeltje geopend.

Vanzelfsprekend zijn bij een bezoek aan de boerderij de richtlijnen van het RIVM nog steeds van kracht. Er staat handalcohol bij de ingang en bezoekers moeten zich aan de 1,5 meter afstand houden. Wanneer het erg druk is zal er weer gebruik gemaakt worden van de sleutelhangers. Dit wordt dan bij de ingang aangegeven.