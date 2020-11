Kinderboerderij gaat weer (beperkt) open

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd mag weer (beperkt) open. Op maandag is de kinderboerderij in de Hornmeer gesloten, maar van dinsdag tot en met vrijdag kunnen kinderen heerlijk spelen in de speeltuin. Deze is van 9.30 tot 16.30 uur geopend. De gebouwen blijven doordeweeks gesloten. In geval van nood kan er gebruik worden gemaakt van het toilet aan de buitenzijde van de stolp.

Een deel van het terrein is afgezet omdat dit het werkterrein van de boeren en boerinnen van Ons Tweede Thuis is. De weides vallen ook onder hun werkterrein en zijn dicht voor publiek. Het winkeltje is in de middag van 13.30 uur geopend. Het terrasmeubilair is weggehaald, er is dus geen zitmogelijkheid.

Op zaterdag en zondag is, op de gebouwen na, het hele terrein geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Ook deze dagen is de winkel open, maar is er geen terras. Op het terrein van Boerenvreugd gelden de landelijke corona maatregelen. Heeft u klachten? Kom dan niet naar de kinderboerderij, maar blijf thuis. Er is een aparte in- en uitgang, beiden bij de speeltuin. Het terrein is groot genoeg om voldoende ruimte en de 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij de ingang staat desinfecterende gel.