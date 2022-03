Boerenvreugd weer helemaal open!

Aalsmeer – Bij kinderboerderij Boerenvreugd zijn alle binnenruimtes weer open voor publiek. De stolp en hooiberg waren doordeweeks nog altijd gesloten om de boeren en boerinnen van stichting Ons Tweede Thuis de ruimte te geven om hun werkzaamheden te doen.

In de stolp kunnen de kinderen weer spelen met de speelboerderij, boekjes lezen, konijntjes aaien en kijken bij de cavia’s. In de infohoek is een minitentoonstelling over kerkuilen te bekijken. Kinderen komen er te weten wat kerkuilen eten, hoe braakballen er uit zien, wat nou eigenlijk een uilskuiken is en veel meer leuke uilenweetjes. Het is ook weer mogelijk om de zolder van de boerderij te huren voor een kinderpartijtje. Meer informatie hierover is te vinden op www.boerenvreugd.nl.

De kinderboerderij in de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.30 uur.