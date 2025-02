Wilnis – Hoe ziet een echte bouwplaats eruit? En wat komt er allemaal bij kijken als je een huis moet bouwen? Leerlingen van groep 3 – 4 van basisschool Vlinderbos in Wilnis ontdekten het tijdens het thema Bouwen. De bouwhoek was ingericht met passende materialen én leerlingen kregen de opdracht om een vogelhuisje te timmeren. Maar het allerleukst was de gastles van échte timmermannen. De broers Wilco en Maykel Krimp kwamen in school om de leerlingen alles te vertellen over hun fantastische beroep.

Gastles

De gastles bij groep 3 – 4 van Vlinder-bos startte met een korte introductie over Timmerfabriek Rekri en Bouwbedrijf Krimp. Wat weten de kinderen al van bouwen? Wat heb je allemaal nodig? En wat moet allemaal gebeuren? Neem een huis in aanbouw. De vloer was reeds gestort. “Wat is nog meer nodig?”, vroeg hij. De reacties kwamen direct: “De muren, het dak, de meubels, de ramen en natuurlijk de wc.”

Onbevangen

Leerlingen van deze leeftijd zijn heel onbevangen. Maykel: “Dat maakt zo’n gastles ook zo leuk. Wij vinden het belangrijk om over ons werk te vertellen op scholen. De jeugd heeft tenslotte de toekomst. Hier maak je hen enthousiast. Deze leerlingen zijn vandaag allemaal geslaagd als timmerlieden.’’

‘Ik wil timmervrouw worden’

Na de presentatie gingen de leerlingen aan de slag. In groepjes timmerden ze een houten vogelhuisje. Deze opdracht gaf direct inspiratie voor nieuwe bouwwerken. “Ik zou ook wel een boomhut willen bouwen”, zegt een van hen. “Kijk eens hoe goed ik kan hameren.” Ook een andere leerling is direct overtuigd van haar roeping. “Ik wil timmervrouw worden”, zegt zij. “Dit werk is superleuk.’’ Voor meer informatie: info@technetamstelenvenen.nl.

Foto: “Ik wil timmervrouw worden, dit werk is superleuk.’’ Foto is aangeleverd.