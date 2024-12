Kerststukjes maken voor kinderen in Centrum

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 14 december kunnen kinderen kerststukjes komen maken in een verwarmde tent op het Molenplein. Vanaf 12.00 uur is het Aalsmeer Centrum promotieteam aanwezig om kinderen te begeleiden bij het maken van een mooi stukje. Ze krijgen alle materialen gratis, waaronder een bakje, oase, kaars, groen en natuurlijk versierseltjes. Een leuke activiteit om helemaal in de kerstsfeer te komen, je kamer mee op te pimpen of je creatie cadeau te geven.

Kerstkleurwedstrijd

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen zaterdagmiddag ook een kleurplaat ophalen in de tent. De ondernemers uit Aalsmeer Centrum organiseren een speciale Kerstkleurwedstrijd, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Haal je potloden of stiften tevoorschijn en gooi al je creativiteit erin. Het maakt niet uit of je een ervaren ‘kunstenaar’ bent of het gewoon leuk vindt om met kleurtjes te spelen. Voor verschillende leeftijden zijn er prijsjes.

Lever je kleurplaat uiterlijk zaterdag 21 december in bij jips Winkeltje (achter de molen) of bij de Bruna en wie weet word je gebeld dat je gewonnen hebt. De prijskan dan op koopzondag 22 december opgehaald worden. Mocht het aanstaande zaterdagmiddag niet lukken om de kleurplaat op te halen in het tentje op het Molenplein? De kleurplaat ligt ook later, tijdens openingstijden, klaar bij Jipswinkeltje en Bruna en is te downloaden via de facebookpagina van Aalsmeer Centrum.

Foto: Aalsmeer Centrum