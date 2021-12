Kerstpakketten-actie Participe Aalsmeer

Aalsmeer – Na het grote succes van de kerstpakkettenactie van vorig jaar, die Participe samen met verschillende organisaties en bedrijven heeft georganiseerd, wil team Aalsmeer het succes ook dit jaar herhalen. Participe gaat in december honderd pakketten samenstellen en uitdelen aan de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart, die dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Net als vorig jaar wordt aan inwoners gevraagd om iemand te nomineren voor het pakket. Heb je iemand in gedachte die je een kerstpakket zou willen geven? Een lieve buur, een tante die altijd voor iedereen klaar staat, een opa of oma die er alleen voor staat? Denk ook eens aan een jong gezin in je omgeving. Kortom, mensen in jouw omgeving, die volgens jou dit steuntje in de rug goed kunnen gebruiken! Aanmelden kan door te bellen naar 0297-326670 of te mailen naar: team.aalsmeer@participe.nu en vertel waarom jij vindt dat jouw genomineerde een pakket verdiend.

Aanmelden kan vanaf nu tot en met vrijdag 17 december. Na bevestiging kan het kerstpakket ter waarde van 30 euro opgehaald worden op dinsdag 21 december tussen 10.00 en 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur bij Participe Aalsmeer in de Hadleystraat 55.