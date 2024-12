Kerstconcert voor hetNationaal Ouderenfonds

Uithoorn – De Kwakel – Gezellig met de touringcar, dat gesponsord werd voor het Initiatievenfonds Uithoorn-De Kwakel, werd december een feestelijke maand. Vijftig ouderen uit deze gemeente konden ze verrassen met een fantastisch Kerstconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. De zaal was uitverkocht en mensen vanuit het hele land konden genieten van muziekstukken van o.a. Fauré, Britten, Poulenc en zelfs het Nationaal Gemend Jeugdkoor zong prachtig ingetogen nummers.

Francis Broekhuizen presenteerde deze middag. Natuurlijk zong Francis ook nog even solo. Men werd verwend met koffie, wat lekkers en later een heerlijk hapje en drankje. Met een kalender van Janneke Brinkman in de hand stapten ze pas rond 17.30 uur de bus weer in. Het is een hele organisatie om al die bussen weer in te laden. Telkens konden er maar twee bussen voor het concertgebouw staan. Met het fijne kerstgevoel en het slotlied dat we met z’n allen hebben gezongen (‘Stille nacht’) reden ze voldaan richting huis.