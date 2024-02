Kermis strijkt weer neer aan de Dreef!

Aalsmeer = Verleden jaar pakte de terugkeer van een kermis aan de Dreef uit als een groot succes. Jong en oud vermaakten zich opperbest op deze vernieuwde XXL kermis. Ook de voorjaarskermis van dit jaar ziet er weer veelbelovend uit en kent wederom de XXL uitvoering. Van 28 februari tot en met 3 maart namelijk strijkt een keur aan de mooiste attracties neer op het parkeerterrein aan de Dreef, als garantie voor volop vermaak en vertier.

Europe Flyer en Booster

Hoogtepunt, en dat in alle zinnen des woords, zal de Europe Flyer zijn. Het betreft een enorme zweeftoren die haar passagiers tot op bijna 40 meter hoogte en met wisselende snelheden laat vliegen, waarbij de rit een spectaculair uitzicht verschaft over de wijde omgeving. Nog meer spektakel bij de Booster. Een enorme propeller die met grote snelheid tot op vele tientallen meters hoogte door het luchtruim zoeft. Een sterke maag is hierbij wel een vereiste. Wie niet van grote hoogte, maar wel van snelheid houdt, kan terecht bij de Breakdance. Daar zoeven de passagiers met enorme snelheid in de rondte terwijl de gondeltjes alle kanten op tollen.

Swinging Coaster en Vliegende Olifantjes

Natuurlijk is de Autoscooter ook dit jaar weer present. Bij deze attractie hoef je rechts geen voorrang te geven en mag je eigenlijk alle verkeersregels aan je laars lappen. Bij de ‘bank’ of ‘wip’, zoals deze attractie vooral wordt genoemd, wordt je van boven naar beneden en van links naar rechts ‘geslingerd’. Voor het hele gezin is een ritje in de Swinging Coaster een echte aanrader. Deze kleurige familieachtbaan is de enige in Nederland met ronddraaiende gondels. Ook de Mega Glijbaan is een blikvanger en stond niet eerder op de Aalsmeerder kermis. Kinderen vinden het geweldig maar de ouders zullen er minstens zoveel ‘glijpret’ beleven. Ook de kleintjes kunnen hun hart ophalen bij bijvoorbeeld de Vliegende Olifantjes, de Trampoline, Race O Rama of de Tea Cups. Stuk voor stuk kleurige kinderzaken die allemaal het avontuur in zich hebben.

Waagt u liever een gokje, pas dan maar op, want voor u het weet hebt u de handen vol met de meest prachtige prijzen die op een kermis te winnen zijn. Natuurlijk is ook aan de lekkerbekken gedacht; een heerlijk zoete suikerspin, zuur- of kaneelstok, olie- of krentenbollen, snacks, het is er allemaal.

Bezoek Stitch en Paw Patrol

Voor voordelig kermisvieren staan kortingsbonnen voor diverse attracties op www.kermiskorting.nl. Als extra komt op woensdag 28 februari om 15.00 uur Stitch op visite. Op vrijdag 1 maart om 19.00 uur komt Pikachu langs. Op zaterdag 2 maart om 15.00 uur brengen Super Mario en Yoshi een bezoek en op zondag 3 maart om 15.00 uur komen de karakters van Paw Patrol gezellig kermisvieren. Openingstijden: Woensdag en donderdag van 13.00 tot 22.30 uur, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 23.00 uur en zondag van 12.00 tot 21.30 uur.