Kermis in Aalsmeer met regen en zon

Aalsmeer – Niet echt heel goed weer had de kermis afgelopen week. Veel regen en regelmatig een flinke bries. Toch mochten redelijk veel bezoekers welkom geheten worden, op zondag was het zelfs druk. Het zonnetje liet zich zien en vele families trokken naar het vermaak op het terrein van De Bloemhof aan de Hornweg.

Er is plezier gemaakt in de botsautootjes, er is ‘gegild’ bij de Europe Flyer en menigeen waagde een gokje en won een prijs. Uiteraard is ook genoten van de suikerspinnen en de oliebollen.

De kermis is prima verlopen. Volgens de politie hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Volgend jaar graag opnieuw, hopelijk dan wel onder betere weersomstandigheden.

Foto’s: www.kicksfotos.nl