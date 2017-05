KDO JO17-2 lentekampioen!

De Kwakel – Om lentekampioen te worden moest de JO17-2 van KDO naar AS 80 in Almere om de laatste punten op te halen. KDO moest even aftasten, maar kwam vrij vlot op 0-1. Aan het einde van de eerste helft gingen de jongens aan de limonade met zelfs een 2-5 voorsprong. De tweede helft gingen de jongens voortvarend verder met scoren, eindstand 3-9. Met nog twee wedstrijden te gaan hopen de jongens ongeslagen te blijven.

De JO17 2 bestaat keeper Jelle Immerzeel, verdedigers Robbert van Veen (aanvoerder), John Westerbos, Yarmo Timmer en Paskal Baas; middenvelders Lars Oosterbeek, Luc Van Egdom en Mike Van Wees; aanvallers Mo Haroun, Lewis Konst en Dawid Mordka. Dank aan de diverse invallers, leiders Erik en Erwin en de sponsors. Speciale dank aan trainer Danny die de jongens afgelopen seizoen naar het kampioenschap heeft gebracht!