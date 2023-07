KDO handbalt in het donker￼

De Kwakel – Het zover, de seizoenafsluiting van KDO handbal. Nooit verwacht dat het zo tropisch warm zou zijn en ook al waren de activiteiten in de warme sporthal, spelers en begeleiding hebben genoten met z’n allen!

De jongste jeugd (F- en E-jeugd) was ’s middags aan de beurt. Zij mochten de zaal in en de lichten stonden nog even aan… Langzaam gingen alle lichten uit en stonden ze in het donker in een… glow in the dark zaal! Alle lijnen, de bal en de spelers werden door het blacklight verlicht in neon kleuren. De kinderen vonden het best wel spannend, maar hebben lekker gehandbald en zagen er prachtig uit met de schmink! Het publiek moest goed kijken om in het donker de spelers vanaf de tribune van elkaar te kunnen onderscheiden. Na het ijsje was er voor de jongste jeugd nog een bingo en gingen diverse kinderen met een prijsje naar huis.



Jeugd

’s Avonds was het de beurt aan de rest van de jeugd en senioren/midweeks leden van de handbal. Ook zij schminkten eerst zichzelf en elkaar met de glow in the dark schmink om vervolgens met drie gemixte teams in toernooivorm wedstrijden tegen elkaar te spelen. Handballen in het donker is een compleet andere ervaring dan handballen in het licht, maar naarmate de avond vorderde werd iedereen er steeds handiger in. Het was echt onwijs gaaf om eens in het donker met anderen in je team je eigen sport te beoefenen. De activiteitencommissie heeft samen met de bbq- en bingo masters van deze dag een superleuke seizoensafsluiting neergezet. Bekijk de foto’s en filmpjes op onze Instagram en Facebook pagina @kdohandbal!