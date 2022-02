KCA publieksactie: Wie is uw/jouw zorgheld?

Aalsmeer – Kent u ze ook? De verpleegkundigen die de afgelopen twee jaar allemaal dat stapje extra hebben gezet, en dat tweede en derde stapje ook nog wel? Tot en met zondag 6 maart kan iedereen zijn of haar zorgheld nomineren. De mooiste inzendingen gaan deel uitmaken van de nieuwste tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ van KCA in het Oude Raadhuis en dingen mee naar leuke prijzen.

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) brengt in het Oude Raadhuis met de tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ een ode aan al die echte toegewijde vakmensen, vermoeid van alles maar nog steeds vol van passie voor hun mooie vak. De kunstenaars Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk portretteerden talrijke Aalsmeerse zorghelden mét hun mooie, ontroerende, soms hoopgevende, soms droevige verhalen over hun belevingswereld. Door mee te doen aan de publieksactie ‘Mijn zorgheld’ maakt u kans om aan die tentoonstelling deel te mogen nemen. Nomineer dus snel uw zorgheld, iemand die zorg verleent of heeft verleend aan uzelf of iemand anders, die diepe indruk op u heeft gemaakt en die het verdient in het zonnetje gezet te worden. De nominatie moet wel een creatief karakter hebben. Een tekening, een foto, een verhaal of gedicht of korte video bijvoorbeeld.

Insturen kan per e-mail naar info@skca.nl of per post naar KCA Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9, 1431 CA Aalsmeer. Of kom het langsbrengen in het Oude Raadhuis tijdens openingsuren. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer en de naam van de zorgheld te vermelden. Alle informatie is terug te lezen op www.skca.nl.

Tentoonstelling

De mooiste, meest ontroerende, meest enthousiaste nominaties krijgen een plek in de tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ in het Oude Raadhuis. Medio maart is de feestelijke bekendmaking van de winnaars.

Iedereen is van harte welkom bij KCA in het Oude Raadhuis om – eindelijk weer – een tentoonstelling te komen bekijken met voor iedereen toegankelijke kunst. ‘Helden in de Zorg’ is meer dan de moeite waard! Te zien van 18 februari tot en met 3 april, iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.