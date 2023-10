KCA Jazz met The Hi-Stakes in Bacchus

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 28 oktober presenteert KCA de maandelijkse jazzavond met ditmaal een swingend optreden van The Hi-Stakes. Blijf maar eens stilzitten bij deze band. Je bent kansloos, de voetjes gaan onherroepelijk van de vloer op de onweerstaanbare klanken van The Hi-Stakes. De band is het geesteskind van de in Amsterdam gevestigde Italiaanse zanger en saxofinist Samuel ‘Sam’ Ghezzi. Met een passie voor het jazzverleden, maar ook met een gezonder knipoog, wekt hij gouden tijden weer tot leven.

Vorig jaar bracht hij met zijn Roaring Cats de swing en hot jazz van de jaren twintig en dertig naar NN North Sea Jazz. Dit jaar vertolkt hij met zijn hippe, hyperactieve The Hi-Stakes kleurrijke bluesbalades en explosieve old school/rhytm and blues. Met het heerlijk kietelende gitaarspel van Linus Eppinger geven Ghezi en Co een eigentijdse draai aan de muziekgeschiedenis. Ook visueel laat de band niets aan het toeval over, want The Hi-Stakes betreden alleen strak in het pak het podium.

The Hi-Stakes bestaat uit Linus Eppinger (gitaar), Samuele Ghezzi (zang, harmonica, sax), Yoad Korach (drums) en Cesar Puente (bass).

Het optreden wordt gegeven in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat en begint zaterdag om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur. De toegang bedraagt 12,50 euro (jongeren tot en met 25 jaar 10 euro , kaartverkoop in de ticketshop van KCA op skca.nl en aan de kassa (mits voorradig, graag pinnen).