Aalsmeer – Op zaterdag 11 januari presenteert KCA cabaret ‘Vlees, vis, wal en schip’ door Andries Tunru in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat, Aalsmeer.

Andries Tunru wil alles tegelijk. Rust én ruimte. Hollen én stilstaan. Vrouwen én vastigheid. Sneller, beter, verder, meer. Maar waar vind je rust als de lat steeds verschuift? Hoe word je tevreden als je alles wil? Als je de high-score van Lingo wil verbreken, een klimaatneutrale wereldreis wilt maken, maar ook je acht uur slaap wil pakken? Venijnig charmant, vreemd analytisch en met verbazend veel vaart. Menigeen kent Andries van zijn columns op Radio 1, van het TV-programma Hufterproef of als helft van improvisatieduo Beperkt Houdbaar.

Of u kent hem nog niet. In dat geval: Andries Tunru studeerde af aan de Koningstheateracademie, dé cabaretopleiding van Nederland. Na het binnenhalen van de jury- en publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret Festival, de publieksprijs van het Groninger Studenten Cabaret Festival én de persoonlijkheidsprijs van Cameretten is het nu – eindelijk – tijd voor zijn avondvullende debuut.

De voorstelling ‘Vlees, vis, wal en schip’ door Andries Tunru op 11 januari in cultureel café Bacchus begint om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. Kaarten kosten 13 euro per stuk en zijn te bestellen via www.cultureefcafebacchus.nl