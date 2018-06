Kater ‘Poes’ is weer thuis!

Aalsmeer – Sinds de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni werd de kat van Karin Eveleens vermist vanaf de omgeving Dorpsstraat en Lijnbaan. Er is goed nieuws te melden: De Siamees, luisterend naar de naam ‘Poes’, is terecht.

De kater van vijftien maanden oud was de Burgemeester Kasteleinweg overgestoken en werd gespot in een tuin aan de Ringvaartzijde. Poes is nu weer thuis en zijn bazen zijn heel gelukkig.

“Alle inspanningen hebben geholpen, na twee volle weken is Poes terecht. Gesignaleerd op de Ringvaartzijde en godzijdank door een bewoner opgemerkt die de moeite heeft genomen mij te bellen. Wij zijn zo blij”, laat Karin in een reactie weten.