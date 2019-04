Kastanjeboom bij Samen Een ‘gestript’

Aalsmeer – Onbekenden hebben vorig weekend de boom op het schoolterrein van Samen Een in het Centrum ‘gestript’. Een groot stuk schors is van de Kastanje afgehaald.

Door medewerkers van de gemeente is nu een beschermlaag op de ‘kale plek’ gesmeerd. Het is echter nog maar de vraag of de Kastanje deze vernieling overleefd.

De boom staat op het terrein bij de entree van de basisschool in de Weteringstraat. Bij de school hangen camera’s, maar de Kastanje valt net buiten beeld. Mogelijk zijn er omwonenden, die camerabeelden hebben of meer informatie hebben over de daders.

Samen Een hoort het graag via 0297-325246 of stuur een mail naar info@obssameneen.nl. Uiteraard kan ook melding gedaan worden bij de gemeente via 0297-387575 of info@aalsmeer.nl.