Karttalent Julian Altelaar verovert podiumplaats

Regio – Karttatent Julian Altelaar uit Uithoorn, heeft zondag een podiumplaats behaald in de Honda 9PK Senior-klasse tijdens de zesde ronde van de GK4 Kart Series. Op het legendarische circuit van Kerpen (Duitsland) toonde de vijftienjarige coureur uit Uithoorn zijn klasse met een sterke race op de baan waar ook racelegendes als Michael Schumacher en Sebastian Vettel hun sporen hebben verdiend.

“Ik ben erg blij met mijn podiumplaats hier op het circuit van Kerpen”, was de logische reactie van Julian op zijn derde plaats. “Super vet om hier een podium te pakken, op de baan waar Vettel en Schumacher het racen geleerd hebben. Ik vind Kerpen ook een geweldige circuit. Bijna alle bochten gaan naar links, wat ik leuk vind, en de Schumacher-chicane aan het einde is fantastisch”, zei hij enthousiast.

De race was een ware thriller. “Bij de start verloor ik één positie aan een lichtere Junior-rijder. Daarna kon ik goed aanhaken, maar verloor ik even de aansluiting toen ik moest verdedigen”, zei Julian. “Gelukkig kon ik een crash voor me goed ontwijken en uiteindelijk weer aansluiten bij de kopgroep. Op deze baan heb je echt slipstream nodig, dus ik was blij dat de groep me opduwde naar voren.”

Voorspoedig

Julian kent een voorspoedig seizoen, kun je wel stellen. “In Mariembourg won ik al een keer, maar helaas heb ik ook twee races gemist vanwege het WK Tillotson. Daardoor sta ik nu vijfde in het kampioenschap, maar met de resultaten die ik nu heb, kan ik nog best hoog eindigen”, blikte hij met vertrouwen vooruit.

Julians toekomstplannen zijn, zoals het hoort bij een sportman, ambitieus. “Voor volgend jaar kijken we naar mogelijkheden in de tweetakt-karts, maar dat is natuurlijk duur. Daarom zijn we nog op zoek naar extra sponsors die me willen helpen mijn droom te verwezenlijken”, legde hij uit.

De jonge coureur prees zijn team DFK Racing voor de snelle reactie op een technisch probleem. “Vanochtend bleek mijn frame kapot te zijn, maar binnen een uur hadden ze een hele nieuwe kart voor me opgebouwd. Daardoor miste ik maar één training en kon ik alsnog tweede overall en eerste bij de Senioren worden in de kwalificatie”, was hij dankbaar.

“De races in onze klasse zijn onwijs spannend. De top drie rijdt vaak binnen twee tienden van een seconde van elkaar. Het grote deelnemersveld geeft je een beetje een een wereldkampioenschapsgevoel. Ik geniet enorm van deze competitie en kan niet wachten om in de komende races weer alles te geven!”

Foto: aangeleverd