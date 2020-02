Karten: Overwinning voor Max Sadurski

Kudelstaart – Met een perfect weekeinde tijdens de tweede ronde van de Chrono Winter Cup toonde Max Sadurski zijn ambities voor komend seizoen. De karter uit Kudelstaart won zondag in Berghem de kwalificatie, de prefinale én de finale van de Rotax Max Micromax-klasse. Dat is nog eens wat je noemt overtuigend winnen. Zijn nieuwe team F-J Motorsport was maar natuurlijk wat trots op zijn nieuwe rijder die in de nieuwe Energy Corse-kart bewees dat het met de snelheid wel goed zit.

De finale was maar wat spannend, zondagmiddag op het winderige circuit van Berghem. Max was ervandoor gegaan met Mika van de Pavert in zijn kielzog. Ronden lang reden de twee kemphanen op letterlijk enkele centimeters van elkaar, maar in de laatste ronden slaagde het talent uit Noord-Holland er dan toch in om zijn concurrent af te schudden en kwam zo met een gebalde vuist in de lucht als eerste over de finish. “De finale was best een beetje moeilijk”, erkende Max na afloop van de titanenstrijd. “Ik wilde wegrijden, maar dat lukte me in het begin maar niet. Later gelukkig toch nog.”

Dat hij snel was, dat wist hij inmiddels wel. Na de winst in de kwalificatie en de pre-finale waren de ogen vooral op hem gericht. Maar voor het weekeinde begon, had hij niet durven hopen zo te domineren. “Ik had een plek in de top zeven verwacht”, zegt Max bescheiden. Natuurlijk was het voor hem even afwachten geweest hoe het zou gaan op de Brabantse piste. Want hij reed in Berghem voor het eerst met zijn nieuwe frame van Energy Corse. Hij had weliswaar al eerder in een kart van het Italiaanse topmerk getest, maar dit was pas zijn eerste wedstrijd. Dat het frame heel snel is, werd definitief duidelijk in de kwalificatie toen hij naar pole position snelde. “Ik vind de kart ook wel lekker rijden”, zei de getalenteerde snelheidsduivel. “Het rijden gaat beter, vooral het sturen.”

Zijn teambaas Frank Schneider van F-J Motorsport was uiteraard erg te spreken over de knappe prestaties van zijn nieuwe rijder. “We zijn heel trots op hem. Max heeft de finale heel goed opgebouwd”, zei hij met een lach van tevredenheid. Hij verwacht veel van de jonge karter. “Hij is als een klein diamantje. Hij hoeft alleen nog een beetje geslepen te worden.”

Max Sadurksi mag dan een goede start hebben gemaakt in 2020, maar zoekt nog support voor de kartsport: “Misschien zijn er bedrijven uit Kudelstaart of Aalsmeer die mij willen sponsoren. Ik wil heel graag kampioen worden!”

Foto’s: Bas Kaligis/RaceXpress.nl