Kampioenschap voor basketballers U22

Aalsmeer – Zondag 14 april speelde de U22 van Basketbal Vereniging Aalsmeer haar kampioenswedstrijd tegen de Blue Stars. Met twee grote jongens hadden de Blue Stars een aardige troef in handen om de Aalsmeerse mannen de wedstrijd lastig te maken. Na een slordige start zorgden de Aalsmeerse basketballers met een terugkomst ervoor dat de tussenstand 16-12 was na het eerste kwart. Hierna had Aalsmeer de smaak te pakken en wist de rust te halen met een 33-20 voorsprong waardoor het uitzicht op het kampioenschap steeds rooskleuriger werd.

In het derde kwart bleef Aalsmeer consequent steeds aanvallen uitvoeren en wist ze achter elkaar te scoren waardoor Aalsmeer met een 56-40 stand naar het laatste kwart ging. Hoewel dit er goed uit ziet qua scores was de verdediging niet optimaal en wist de tegenstander hiervan te profiteren en veelvuldig te scoren. Dit bleek Blue Starts door te trekken met verschillende alles of niets schoten in het vierde en laatste kwart waardoor de stand nog even spannend werd.

Uiteindelijk wisten de mannen van Aalsmeer het vol te houden en wisten ze het eindsignaal te halen met een 72-68 stand. Hierdoor is Aalsmeer kampioen geworden met een zeer talentvolle groep mannen, waarbij een ieder zijn bijdrage dit seizoen geleverd heeft. De topscores waren wederom van de handen van Valentijn Stokman met 37 punten en Aaron van Daalen met 21 punten die hierbij het team het goede voorbeeld gaven, zoals al vaker in het U22 seizoen gebleken was.

Hierbij nog een positieve noot voor de andere spelers als Dex van Klingeren, Marijn Sprangers, Martijn Kievit, Jorre van Beek en Björn van den Berg, die dit jaar zoveel stappen vooruit gemaakt hebben in hun leerproces. Verder nog een mooi afsluitend bedankje voor de oudere spelers, Sebastiaan Sargis en Kees Buskermolen Jr., die altijd als voorbeeld en als rustige leiders in het team geacteerd hebben. Daarnaast een speciaal bedankje voor Coach Bram Buskermolen die wederom een team naar het kampioenschap wist te leiden. Mochten er mensen geïnteresseerd zijn hoe de wedstrijd verliep, kijk deze gerust terug in de volgende link: https://youtu.be/XlXaSonqTAc