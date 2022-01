Kamerplantpoëzie in online workshop bibliotheek

Amstelland – Schrijf een gedicht over een kamerplant onder leiding van woordkunstenaar Meliza de Vries van Bibliotheek Amstelland op 25 januari. Met speelse schrijfoefeningen creëer je je eigen tekst. Over welke kamerplant jij gaat schrijven is een verrassing.

De natuur is het thema in de Poëzieweek 2022. Niet zozeer de ver-weg-natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-mee-natuur, de laten-we-samen-over-een-beekje-springen-natuur. En welke natuur is nog dichterbij? Jouw kamerplant!

Stuur een mailtje naar m.de.vries@debibliotheekamstelland.nl om de naam van een kamerplant te ontvangen. Tijdens de online workshop ga je hiermee aan de slag. Natuurlijk mag je jouw plant al een beetje beter leren kennen, door er wat informatie over op te zoeken. Wanneer je je hebt aangemeld, ontvang je een Zoom-link om online deel te nemen aan de workshop.

De online workshop Kamerplantpoëzie op dinsdag 25 januari is van 20.00 tot 21.15 uur en deelname is gratis. Graag wel aanmelden via de website: www.debibliotheekamstelland.nl.