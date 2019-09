Kalender ‘Schoonheid van Aalsmeer’ is uit!

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 24 september heeft ‘De Schoonheid van Aalsmeer’ de kalender voor 2020 gepresenteerd. Ook deze kalender staat weer boordenvol met foto’s van de mooiste plekjes in Aalsmeer en Kudelstaart. Vaak zijn het van die momentopnames die een kiekje bijzonder maken. Zo bijzonder, dat je je af gaat vragen waarom je het niet gezien hebt, toen je er op een gewone dag gewoon aan voorbij gefietst bent, zonder in de gaten te hebben hoe mooi het hier eigenlijk is. Bianca Tas en Desirée Vreken hebben er een neusje voor om juist dan met de camera aanwezig te zijn. Laat u door het werk van deze dames meenemen en beleef de Schoonheid van Aalsmeer!

Projecten ondersteunen

In de afgelopen jaren heeft de Schoonheid van Aalsmeer van de opbrengst van de kalender meerdere mooie projecten mogen ondersteunen. Zo waren er wieler-tenues voor de fietsgroep voor mensen met een verstandelijke beperking van de Schakel, het JeugdSportFonds in Aalsmeer, stichting Suna, de kindervakantieweek van de Binding, een nieuw speeltuintoestel voor de scouting en het opzetten van de Rollatorwandelclub in Aalsmeer.

Rollator Wandelclub

Ook met de opbrengst van deze kalender hebben de initiatiefnemers weer twee doelen voor ogen: Als eerste blijven ze de Rollator Wandelclub Aalsmeer ondersteunen. Omdat het iedere week op woensdagmorgen bij het zwembad zo leuk is en om verdere groei mogelijk te maken. Bewegen is belangrijk, met elkaar is dat hartstikke leuk en vooral ook heel gezellig. Op facebook zijn de de leukste foto’s te zien!

Aanplanten van bomen

Het andere doel is het aanplanten van bomen in Aalsmeer en/of Kudelstaart. Sommige bomen gaan dood, andere worden om welke reden dan ook gekapt. Reden te meer om er op te letten dat er voldoende nieuwe bomen worden aangeplant. Nu planten, voor de toekomst! De Schoonheid van Aalsmeer heeft hierover een heel positief gesprek met de gemeente gehad en ook de Historische Tuin is in het plan betrokken. Gedrieën zetten zij in op een plan om nieuwe bomen aan te planten, op een plek waar deze de tijd zullen krijgen om uit te kunnen groeien tot volwaardige, volwassen bomen. Diversiteit, klimaat en onderhoud zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Dat ze met elkaar tot een goed plan zullen komen, daar zijn de partijen van overtuigd.

Voor een tientje

De kalender is echt een juweeltje geworden! Leuk om te hebben, leuk om te geven en leuk om te krijgen! De kalender van de Schoonheid kost een tientje en is verkrijgbaar bij: Het Boekhuis, De Historisch Tuin, Fotowinkel Aalsmeer, PACA, Jij en Ik, De Marskramer, drogisterij De Horn, Nico-Optiek, kapsalon Stijl by Mandy en bij palingrokerij Rekelhof.

De Schoonheid van Aalsmeer besteedt de gehele opbrengst aan de twee bovengenoemde doelen, dus: Koop zo’n kalender, geniet van de prachtige foto’s en draag daarmee een steentje bij aan De Schoonheid van Aalsmeer. Kijk voor meer informatie of het bestellen van kalenders op de geheel vernieuwde website: www.deschoonheidvanaalsmeer.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl