Kalender ‘Schoonheid van Aalsmeer’ is uit!

Aalsmeer – In de Zotte Wilg is maandagavond de kalender voor 2018 van de Schoonheid van Aalsmeer gepresenteerd. Wat is hij weer mooi geworden! Met een lekkere kop koffie of thee in de hand werd er van de kalenders genoten. Plaatje voor plaatje zo leuk, zo herkenbaar, zo typisch Aalsmeer of Kudelstaart.

De foto’s van Bianca Tas, Kick Spaargaren, Desirée Vreken en Olivia van Rooijen belichten Aalsmeer en Kudelstaart ieder op hun eigen wijze, wat de kalender een extra dimensie geeft. Spannende avondopnames in het centrum zijn speels gecombineerd met prachtige natuurbeelden van de poel, sportieve staaltjes op het water en foto’s van culturele hoogtepunten. Leuk om te geven, leuk om te krijgen en leuk om te hebben!

De kalenders kosten een tientje en zijn vanaf deze week verkrijgbaar op de volgende 6 adressen: Foto Kruyt, Het Boekhuis en de Historische Tuin in het centrum van Aalsmeer. In Kudelstaart bij de Marskramer, in de Ophelialaan bij de Hengelsportwinkel en in Aalsmeer Oost bij Nico-Optiek.

Kindervakantieweek en SUNA

De Schoonheid van Aalsmeer zal, net als vorig jaar, de gehele opbrengst van de verkoop van de kalenders in februari verdelen over twee Aalsmeerse organisaties die daarmee, ieder op hun eigen manier, de Aalsmeerse samenleving ondersteunen. Voor de 2018 kalender zijn dat de Kindervakantieweek van de Binding en SUNA (Stichting Urgente Noden in Aalsmeer).

De Kindervakantieweek wordt jaarlijks door de Binding georganiseerd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Een groot feest, maar voor sommige ouders is zelfs de geringe bijdrage echt te veel. Die kinderen willen de initiatiefnemers niet aan de kant laten staan.

SUNA zet zich in voor mensen die in een uitzonderlijke moeilijke situatie zijn geraakt waarvoor in de wet precies niks is geregeld. Een zorgverlener kan, in zo’n unieke, schrijnende situatie, bij SUNA een aanvraag doen. Ga de kalender snel bekijken bij een van de winkels, en koop zo’n kalender van de Schoonheid van Aalsmeer! Het is een plaatje aan de muur, en een mooi gebaar naar elkaar.