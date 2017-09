Kabouters Kunstploeg in gemeentehuis

Aalsmeer – Het Kunst, Kitsch en Kabouterproject van de Kunstploeg krijgt een kleurrijk vervolg in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Vanaf donderdag 28 september zijn hier meer dan 200 kabouters van evenzoveel makers te zien in een nieuwe expositie als vervolg op de Kunstroute. Kabouterparticipatie in optima forma.

Opdrachten

Alle creatieve, kunstzinnige en fantasierijke kabouters die er te zien zijn dragen een geheime boodschap in zich. Elk van de makers heeft namelijk de naar eigen inzicht omgetoverde kabouter met een opdracht de wereld in gestuurd. Die opdrachten variëren van ‘win de volgende voetbalwedstrijd’ tot ‘bescherm mijn kleinzoon op missie in Somalië’. Ook poëtische wensen zoals ‘haal herinneringen van oude mensen op’ of ‘zorg dat we kittens krijgen’ zijn voorbeelden van wensen die zijn meegegeven.

Deelnemers komen overal vandaan. Zo doen de basisscholen De Brug, Samen Een en OBS Kudelstaart mee aan het project. Maar ook de oudere Aalsmeerders zoals bewoners van het Zorgcentrum en bezoekers van gebouw Irene hebben een kabouter. En ook Tweede Thuis laat zich niet onbetuigd. De kunstenaarsgroep die pas in het Oude Raadhuis exposeerde, maar ook bewoners van Woon en Zorgcentrum Hortensia doen een duit in het zakje. Daarnaast is er een grote groep individuele deelnemers die hun fantasie hebben losgelaten op de oorspronkelijk kleine witte porseleinen kabouter.

Deelnemers hebben de opdracht om de kabouter te bewerken in de stijl van een door de deelnemers geliefd schilderij, patroon, verenkleed, woorden, tatoeages, Aboriginalmotief, traditioneel Afrikaans, foto’s enz. met durf opgepakt. Er is er geen een hetzelfde. De onderliggende vraag was natuurlijk waarom juist deze kabouter met deze looks op de wereld is? Daarom waren de kabouters pas af als er in het binnenste een geheime opdracht verstopt was. Een opdracht op maat van de kabouter.

Al die kabouters bij elkaar hebben een kunstwerk opgeleverd dat niet alleen tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd ook de creativiteit en diversiteit van de Aalsmeerse samenleving laat zien. De kabouters zijn nog te zien tot 26 oktober tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het project is onder meer mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer en door de Rabobank.