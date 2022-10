Kaartverkoop gestart voor revue Kudelstaart

Kudelstaart – Toneelvereniging Kudelstaart speelt met trots dit najaar weer een doldwaze, zelfgeschreven revue ‘Waar de wind ons brengt’. Tijdens deze avond vol afwisseling van dans, zang en komische sketches belanden de kijkers samen met de crew het ene moment op de Zaanse Schans en zijn op het andere moment toeschouwer van een bonte avond op de camping waar van alles in de soep lijkt te lopen. Kortom: een ongedwongen avond uit waar jong en oud zich zal weten te amuseren.

De dansgroep bij de Toneelvereniging is een afvaardiging van Blackbird Dance Centre en bestaat uit zes enthousiaste dames die een super toffe choreografie hebben bedacht passend bij hetgeen er verder op toneel gepresenteerd wordt.

De speelavonden zijn zaterdag 5, vrijdag 18 en zaterdag 19 november en beginnen om 20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart. Na afloop is er ruimte voor een drankje aan de bar. Kaarten kosten 12,50 euro per stuk en zijn te reserveren via www.toneelverenigingkudelstaart.nl en te koop bij Bakkerij Vooges in de Zijdstraat en Slijterij Van Lammeren in Kudelstaart. Bij de verkooppunten wordt gevraagd om contant en gepast te betalen.

Tijdens de feestelijke première avond op 5 november wordt het publiek extra in de watten gelegd en is er een fraaie prijs te winnen. Wacht niet te lang met de aanschaf van kaarten, want voor u het weet zijn de voorstellingen uitverkocht!