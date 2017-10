Kaartverkoop ‘Calendar Girls’ start bijna

Kudelstaart – Zoals al eerder te lezen was in deze krant staat er iets bijzonders te gebeuren. In de maand november is het zo ver; licht uit, spot aan voor alle spelers van Toneelvereniging Kudelstaart! Aan alle intensieve repetitieavonden komt binnenkort een einde nu bijna het doek open gaat voor ‘Calendar Girls’. Dit bijzondere toneelstuk staat onder deskundige leiding van regisseuse Petra Daalman – verbonden aan de actieve toneelvereniging van Rijsenhout, de Rijzenspelers. Het verhaal komt uit de pen van de bekende Amerikaanse schrijver Tim Firth.

Wat kunt u verwachten?

Het verhaal gaat over een vrouwenvereniging die jaarlijks een kalender maakt voor een goed doel. En rondom zo’n kalender hoort natuurlijk een thema. Deze keer willen de dames eens iets anders uitkiezen dan de geijkte gebouwen; het moet iets bijzonders worden! Na veel wikken en wegen bedenkt één van de dames het lumineuze idee om een naaktkalender te maken waarbij de opbrengst bestemd is voor het KWF-fonds. U kunt zich voorstellen dat dit alles nogal wat hilariteit met zich mee brengt. Het verhaal omzeilt echter ook de nare kanten van het leven niet, dat zult u zelf merken evenals of de kalenderverkoop een succes zal worden…

Entreebewijzen vanaf 21 oktober

Wilt u de sterren Tineke van Kleef, Corrie van der Peet, Lia Bon, Yvonne Wels, Annelies Onken, Anita van Leeuwen, Helga de Zanger, Liesbeth Zeldenthuis, Wim Zandvliet en Peter van Neijenhof op het toneel zien schitteren? Noteer dan deze data in uw agenda. De feestelijke première staat gepland voor vrijdag 10 november, maar ook op zaterdag 18, vrijdag 24 en zaterdag 25 november opent het Dorpshuis in Kudelstaart zijn deuren voor u. Kaarten à 10 euro per stuk zijn op zaterdag 21 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur te koop in het Dorpshuis van Kudelstaart. Vanaf maandag 23 oktober zijn de toegangsbewijzen verkrijgbaar bij Gall&Gall in Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van Aalsmeer.

Kalenderverkoop voor het KWF

In het verhaal staat de productie van de unieke kalender centraal en is de vrouwenvereniging erg druk in de weer voor het KWF vanwege persoonlijk leed. De Toneelvereniging wil graag dat goede voorbeeld volgen en mag u een prachtige kalender met haar eigen calendargirls te koop aanbieden, na afloop van de voorstelling. De opbrengst zal uiteraard ten goede komen aan het Kankerfonds, overeenkomstig aan het script van het toneelstuk. Op die manier kunt u thuis nog vaak nagenieten van deze mooie avond uit en steunt u een goed doel.