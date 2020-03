Kaartenactie SAM voor ouderen

Aalsmeer – Zoals waarschijnlijk wel bekend, staat de wereld momenteel op z’n kop door het coronavirus. De jongeren van Stichting SAM willen zich graag blijven inzetten voor de medemens. Ouderen in verzorgingshuizen mogen momenteel geen bezoek meer ontvangen. Wat is er nou mooier dan deze ouderen te steunen in deze tijd en te laten weten dat we aan ze denken?

Help de jongeren mee een oudere een glimlach op zijn/haar gezicht te toveren en zich even niet alleen te voelen. Het is heel simpel en iedereen, van jong tot oud, kan mee doen! Hoe werkt het? Maak, koop of zoek een kaartje, tekening of iets anders leuks. Schrijf er een bericht op aan een oudere. Stop het kaartje in de bus bij één van de winkels die deelnemen: bakkerij Vooges en Hoogvliet in Oost, Jumbo Koster in de Ophelialaan; Albert Heijn en Deen op het Praamplein.

De jongeren zullen de kaartjes verzamelen en afgeven bij de verzorgingshuizen in Aalsmeer. Op deze manier hoopt SAM samen met inwoners de ouderen uit Aalsmeer te verblijden. Op de hoogte blijven van deze actie en de komende activiteiten van Jongeren Stichting SAM kan via de Facebookpagina.

Ben jij tussen de 15 en 30 jaar oud en lijkt het je leuk om een paar keer per jaar een activiteit te organiseren voor ouderen of mensen met een beperking? Je bent van harte welkom om vrijwilliger te worden bij Jongeren Stichting SAM. Opgeven kan per mail: jongerenstichtingsam@gmail.com.