Dit weekend: Kaarten, exposities en muziek

Aalsmeer – Het weekend staat voor de deur en ondanks de vakantietijd valt er weer van alles te doen en te beleven in Aalsmeer en omstreken. Zo start vanavond, vrijdag 11 augustus, al het nieuwe kaartseizoen bij buurtvereniging Hornmeer. Voor het eerst komen de leden en belangstellenden (iedere liefhebber welkom) bijeen in het nieuwe buurthuis, de voormalige kantine van VVA aan de Dreef. Aanvang is 20.00 uur.

Exposities

Het is het laatste weekend om de expositie ‘Vreemde vogels en rare snuiters’ te bezoeken in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De kleurige tentoonstelling met schilderijen en beelden bekijken kan vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Ook een aanrader is de expositie ‘Flower Art’ in galerie Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg. Deze zondag (13 augustus) is er tevens een speciale demonstratie Chinese schilder- en tekenkunst door Shou le Sheng. Aanmelden hiervoor is wel een vereiste en dit kan via info@glasshouse-entertainment.nl. Aanvang is 14.00 uur. Galerie Sous-Terre is iedere zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Muziek

Ook kan genoten worden van livemuziek en wel op zondag 13 augustus. Van 16.00 tot 18.00 uur verzorgt het Elma Nijhuis Quartet een jazzoptreden bij Kempershoek aan de Herenweg 100 in Leimuiden (let op: niet bij Nieuwe Meer). De band rond zangeres Elma Nijhuis bestaat uit Jaap Zwaag op bas, Don Spitsbergen op drums en Philip Gerretsen op gitaar. De entree is: uw gift. The Shack aan de Schipholdijk 253b in Oude Meer presenteert de jaarlijkse Woodstock-Jam. In een relaxte Woodstock-sfeer muziek maken met elkaar op het gezellige terras. Hans en Remco Millenaar zijn bereid gevonden het voortouw te nemen. Vader en zoon hopen vele muzikanten bij hen op het podium te krijgen. Vergeet dus niet je instrument mee te nemen! Luisteraars zijn uiteraard ook welkom. Aanvang is 16.00 uur, de entree is gratis.

Tips

Tot slot nog enkele weekend-tips: Tuinbouwmuseum de Historische Tuin is zaterdag en zondag open voor bezoekers. Open beide dagen van 10.00 tot 16.30 uur. Ingang aan het Praamplein. Zondag 13 augustus kan de watertoren beklommen worden tussen 13.00 en 17.00 uur en wie zin heeft in een ‘rondje midgetgolf’: De baan aan de Beethovenlaan is open. Fijn weekend!

Foto: www.kicksfotos.nl. Het nieuwe buurthuis Hornmeer aan de Dreef.