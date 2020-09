Junior skiatlon bij WSVA

Aalsmeer – Het was inmiddels alweer een tijdje geleden (zeker 12 jaar), maar vroeger werd er door Waterski Vereniging Aalsmeer (WSVA) elk jaar een skiatlon georganiseerd. Een skiatlon houdt in: Drie waterskiërs staan op de startsteiger in starthouding met waterski’s onder de armen. Na het startschot springen ze in het water in en zwemmen naar een boeien-lijn. Daar worden de waterski’s aangetrokken en start een stuk waterskiën. Halverwege dient een in het water gegooide boei opgepakt te worden. Dan wederom opstarten en retour naar de boeien-lijn en een klein stuk terug zwemmen. Diegene die het eerst finisht gaat door naar de volgende ronde.

De weeromstandigheden hielpen niet echt mee, er was veel wind wat het waterskiën extra zwaar maakte. Hierdoor kon wel gesproken worden over gelijke kansen. Ook voor de bootbestuurders was het een uitdaging om de boot in de juiste vaarrichting te houden voor de start.

Er waren twaalf enthousiaste kinderen die graag mee wilden doen. Zo konden er drie verschillende ploegen worden samen gesteld. Een meisjesgroep en drie jongensgroepen, waarvan een groep tot 12 jaar, één groep tussen 12 en 14 jaar en een groep boven de 14 jaar. Een spannende, zware maar vooral sportieve wedstrijd volgde waarbij iedereen het erg naar zijn/haar zin had.

Winnaars in de meidengroep.

Einduitslag

Uiteindelijk is besloten om de herengroep als overall te beoordelen waardoor er een verrassende einduitslag uitkwam.

Uitslag meisjes: 1. Sylvie, 2. Amy en 3. Tess. Jongens (overall): 1. Mats, 2. Sylvie en 3. Maxim.

Winnaars in de overall jongensgroep.

Lijkt het jou ook leuk om te waterskiën of wakeboarden? WSVA houdt de sport laagdrempelig en toegankelijk. Kom een keertje kijken of meld je aan voor een introductieles. Kijk voor meer informatie op www.wsva.nl