Julianaschool: Anglia examen￼

Wilnis – Afgelopen week was er in de hal van de Koningin Julianaschool een heuse ‘Tea & Tompouce Party’. De hal zag er extra feestelijk uit met al die Engelse vlaggetjes en de diploma’s lagen klaar om uitgereikt te worden. De Koningin Julianaschool is een Angliaschool. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk die het leren van de Engelse taal stimuleert en scholen hierbij helpt. Leerlingen uit groep 6 t/m 8 kunnen meedoen op vrijwillige basis. Een leerzaam traject waarin kinderen in hun eigen tempo en niveau werken aan hun Engelse taalvaardigheid. Wel heel praktisch in een wereld waarin Engels de taal is om te communiceren. Een jaar lang wordt er naar een examen toegewerkt. Een examen bestaat uit de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen. De op school gemaakte examens worden naar Engeland gestuurd en daar nagekeken. De goed gemaakte examens worden omgezet in een officieel, erkend diploma. Dit ‘prachtige papiertje’ werd in de afgelopen week aan 12 leerlingen uitgereikt. Deze knappe prestatie was echt een feestje waard!