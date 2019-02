Juf Wendy 40 jaar in het onderwijs!

Kudelstaart – Op de Graankorrel was het woensdag 30 januari groot feest. Juf Wendy zit namelijk 40 jaar in het onderwijs en dat mocht gevierd worden! Alles werd in het grootste geheim georganiseerd en met succes, de juf had niks door.

In de ochtend werd juf Wendy door haar eigen klas thuis opgehaald in een oude versierde bus. Wat een verrassing! Op school aangekomen stonden alle kinderen de juf buiten op te wachten. Over de rode loper liep juf Wendy naar het podium, waarbij ze onderweg van iedere leerling een bloem kreeg.

Met de hele school werd een zelfgeschreven lied gezongen en de ‘juf Wendy quiz’ gespeeld. In haar eigen klas ging het feest daarna verder.

‘s Middags was er nog een high tea met (oud) colllega’s georganiseerd. Juf Wendy kijkt terug op een feestelijke dag, waarbij ze echt in het zonnetje is gezet.