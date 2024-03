Juf Kersti verrast op de Julianaschool￼

Wilnis – Juf Kersti van de Koningin Julianaschool in Wilnis werd in het zonnetje gezet, vanwege haar 12,5 jarig jubileum op deze school. Ze dacht eigenlijk dat ze donderdag 29 februari een teamvergadering had, maar haar collega’s hadden zonder dat zij het wist een high tea georganiseerd als verrassing. Juf Kersti is een lieve en behulpzame juf in de school. Ze gaf eerst les in de middenbouw, maar sinds dit schooljaar is juf Kersti een echte kleuterjuf. Ze is helemaal op haar plek en geniet ze van het werken met de jongste kinderen van de school. De school is heel blij met juf Kersti. Kersti zorgt graag voor een muzikale noot in de school; ze weet haar leerlingen, maar ook haar collega’s regelmatig te verblijden met haar pianospel. Verder is Kersti ook remedial teacher. Zij verleent ondersteuning aan leerlingen uit verschillende groepen die dat nodig hebben. Ze is ook dol op bewegend leren en weet haar collega’s hiervoor te enthousiasmeren. Bewegen tijdens het leren heeft een positieve uitwerking; kinderen kunnen zich beter concentreren en daardoor neemt de taakgerichtheid toe. De school is blij met haar grote inzet en de talenten die juf Kersti steeds weer inzet in de school!