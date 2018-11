Jubileumconcert Davanti: Zingende diamanten

Aalsmeer – Zaterdag 3 november vierde in de Open Hof Kerk het Dameskoor Davanti (dat Vooraan betekent) haar 25 jarig bestaan. Een zilver bestaan, maar wel met een diamanten en gouden randje.

Diamant als metafoor voor het prachtige en zuivere stemgeluid en het goud voor de veelzijdigheid van Davanti. Het anderhalf uur durende concert was een lust voor het oor en zo was het ook bedoeld. De wensboom links van het podium was een boom beladen met hoogtepunten uit het verleden, portretten van de koorleden en wensen voor de toekomst.

Twee oud- koorleden gestoken in een prachtige zilveren glitterjurk haalden meerdere anekdotes aan, zongen tussendoor een lied waarmee zij de optraden tijdens Korenslag. “Onze mooiste herinnering is het compliment van jurylid Jeroen Kijk in de Vegt: Alsof er een engeltje in mijn oor piest.” Davanti heeft in de afgelopen 25 jaar heel veel publiek overrompeld met hun klankkleur en ook zeker door het met een ongelooflijke vaardigheid zingen in zoveel verschillende talen en dat allemaal uit het hoofd.

“Het is een inspanning maar wat heerlijk om te doen. Zingen verbindt”, zegt één van de koorleden. Waaraan toegevoegd kan worden dat Davanti de wereld mooier maakt! Bijna aan het einde van avond werd de champagne fles opengetrokken, hoewel het koor het nog één lied moest doen met een glas gevuld met water. Door met hun vingers zachtjes over de glazen te wrijven brachten zij aangevuld met hun stem een geluid voort waardoor het stiller dan stil in de kerk werd.

Het applaus daarna was overdonderend. Met het favoriete lied van alle vijftien koorleden – een Hongaars schaapherders lied – werd de avond na heel veel bedankjes en het uitdelen van bloemen aan al degenen die deze avond tot een luisterfeest hadden gemaakt afgesloten. Gelukkig was er na afloop van dit zeer geslaagde jubileum concert voldoende tijd om met elkaar na te praten en verdiende complimenten uit te delen.

Janna van Zon